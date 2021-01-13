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الجزائر تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 20 أكتوبر

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الجزائر تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 20 أكتوبر
Reuters CK/SEC
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أقل حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ 20 أكتوبر الماضي.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في عموم البلاد إلى 102860.

كما سجلت وزارة الصحة 3 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل العدد الكلي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2819.

في المقابل، تماثل 183 مريضا للشفاء من "كوفيد-19"، ليصل عدد المتعافين إلى 69791 شخصا.

يذكر أن وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية أعلنت يوم الأحد عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لانطلاق عملية التلقيح في الجزائر خلال شهر يناير الجاري.

المصدر: RT

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