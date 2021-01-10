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الجزائر تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي تحضيرا لبدء التطعيم ضد كورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل لقاح
AFP NATALIA KOLESNIKOVA
اللقاح الروسي المضاد لكورونا
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أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لانطلاق عملية التلقيح في الجزائر خلال شهر يناير الجاري.

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وكشف الناطق باسم لجنة رصد تفشي فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، أمس السبت، أن بلاده ستستلم أولى الشحنات من اللقاح الروسي خلال الأسبوع الجاري، على أن تبدأ عملية التلقيح بعد ذلك مباشرة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، قال في 31 ديسمبر إن سلطات بلاده وقعت "صفقة بالتراضي مع مخبر روسي" لاقتناء أول دفعة من اللقاح المضاد لكورونا.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون وجه في 20 ديسمبر تعليمات لرئيس الحكومة عبد العزيز جراد، بالإسراع في اختيار اللقاح الأنسب والشروع في عملية التطعيم مطلع العام الجديد.

المصدر: RT

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