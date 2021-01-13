 
مباشر
عاجل
بوتين يوعز ببدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين ابتداء من الأسبوع المقبل

مصر.. تفاصيل جديدة حول عودة الطيران مع قطر

أخبار العالم العربي

مصر.. تفاصيل جديدة حول عودة الطيران مع قطر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjph

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، رشدي زكريا، إن أول رحلة من مصر ستنطلق إلى قطر في 18 يناير الجارى، بعدما اتخذ قرار باستئناف الرحلات الجوية إلى قطر، بعد توقف دام ثلاث سنوات.

إقرأ المزيد
مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلات إلى قطر
مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلات إلى قطر

وأضاف زكريا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أنه سيجرى إطلاق رحلتين يوميا إلى قطر "صباحية ومسائية"، بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعية من مطار برج العرب.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه بالنسبة لرحلات الخطوط الجوية القطرية، فهذا شأنهم، ويكون بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصري.

وتابع: "كل مرحلة سيكون بها إقبال على الرحلات سنزيد عدد الرحلات الجوية، ويمكن أن نصل إلى 3 رحلات يوميا إلى قطر".

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية، قد قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من أمس الثلاثاء .

المصدر: اليوم السابع

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا