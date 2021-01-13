مصر.. تفاصيل جديدة حول عودة الطيران مع قطر

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، رشدي زكريا، إن أول رحلة من مصر ستنطلق إلى قطر في 18 يناير الجارى، بعدما اتخذ قرار باستئناف الرحلات الجوية إلى قطر، بعد توقف دام ثلاث سنوات.

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وأضاف زكريا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، أنه سيجرى إطلاق رحلتين يوميا إلى قطر "صباحية ومسائية"، بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعية من مطار برج العرب.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه بالنسبة لرحلات الخطوط الجوية القطرية، فهذا شأنهم، ويكون بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصري.

وتابع: "كل مرحلة سيكون بها إقبال على الرحلات سنزيد عدد الرحلات الجوية، ويمكن أن نصل إلى 3 رحلات يوميا إلى قطر".

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية، قد قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من أمس الثلاثاء .

المصدر: اليوم السابع