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مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلات إلى قطر

أخبار العالم العربي

مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلات إلى قطر
Reuters
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قالت شركة مصر للطيران إنها تخطط لتشغيل رحلة يوميا إلى الدوحة وإضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب، بعد إعلان عودة الطيران مع قطر.

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وأوضحت الشركة المصرية في بيان لها أنها سوف تعلن عن موعد تشغيل الرحلات بمجرد الإنتهاء من إجراءات التصاريح اللازمة للتشغيل بين سلطتي الطيران في البلدين، وإعداد جدول الرحلات ووضعها على أنظمة التشغيل والإعلان عنها عبر وسائل البيع المختلفة لمصر للطيران.

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية، قد قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

المصدر: اليوم السابع

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