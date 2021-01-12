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مصر.. فيديو متداول يكشف لحظة هروب 3 متهمين من سجن شديد الحراسة

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مصر.. فيديو متداول يكشف لحظة هروب 3 متهمين من سجن شديد الحراسة
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كشف فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لحظة هروب 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد من سجن طنطا العمومي.

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وظهر في الفيديو هروب الـ3 أشخاص من أحد الأسوار المجاورة للسجن، بعدما تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر ماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن توقيت الهروب كان ما بين الساعة الثانية صباحا وحتى الرابعة فجرا، في فترة التراخي الأمني لأفراد وقوات الشرطة، مشيرة إلى أن السجن يبعد نحو 200 متر من مقر مبنى مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لملاحقة 3 متهمين هاربين من سجن طنطا العمومي، عقب تسللهم من أسوار السجن.

المصدر: ScreenMix + twitter

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