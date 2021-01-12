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وزراء الحكومة الكويتية يقدمون استقالاتهم إلى رئيس الوزراء

أخبار العالم العربي

وزراء الحكومة الكويتية يقدمون استقالاتهم إلى رئيس الوزراء
Reuters
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قدم أعضاء الحكومة الكويتية استقالاتهم لرئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تمهيدا لرفعها إلى القيادة السياسية في البلاد.

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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، "أن الشيخ صباح الخالد استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والوزراء حيث رفع لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرف سموه، وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

وزراء الحكومة الكويتية يقدمون استقالاتهم إلى رئيس الوزراء

وكانت وسائل إعلام كويتية أفادت في وقت سابق، بأنه من المرتقب أن تقدم الحكومة الكويتية استقالتها، وذلك بعد مرور أقل من شهر على تشكيلها.

المصدر: كونا+القبس

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