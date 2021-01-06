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وسائل إعلام كويتية: الحكومة ستستقيل خلال 48 ساعة

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام كويتية: الحكومة ستستقيل خلال 48 ساعة
الجريدة الكويتية
رئيس الوزراء الكويتي
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أفادت وسائل إعلام كويتية اليوم الأربعاء، بأنه من المرتقب أن تقدم الحكومة الكويتية استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، بعد مرور أقل من شهر على تشكيلها.

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وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن أنباء ترددت عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، في ظل الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائبا، مع انضمام النائب علي القطان اليوم إلى النواب الـ36 الذين أعلنوا تأييدهم للاستجواب أمس.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن اليوم رفع جلسة مجلس الأمة، لعدم حضور الحكومة بعد أن أعلن النواب عزمهم استجواب رئيسها.

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن سبب الاستجواب يندرج في سياق 3 محاور وهي: مخالفة صارخة لأحكام الدستور لدى تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر المجلس الجديد واتجاهاته، هيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، والإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور عبر المماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.

المصدر: الراي+ الجريدة

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