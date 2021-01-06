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النيابة العامة الكويتية تطلب رفع السرية المصرفية عن 13 شخصا من بينهم نجل مسؤول رفيع سابق

مال وأعمال

النيابة العامة الكويتية تطلب رفع السرية المصرفية عن 13 شخصا من بينهم نجل مسؤول رفيع سابق
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
العلم الكويتي
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طالبت النيابة العامة الكويتية من بنك الكويت المركزي، برفع السرية المصرفية عن 13 شخصا، وذلك بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد "نزاهة".

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وأفادت جريدة "القبس" الكويتية بأن من بين الأسماء الواردة ضمن القائمة، نجل مسؤول رفيع سابق في الدولة، و4 وكلاء سابقين في وزارة الصحة.

ودعا بنك الكويت المركزي، المصارف المحلية، بشأن الإذن بتزويد هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، بجميع البيانات، والمعلومات المتعلقة بالحسابات، والودائع، والخزائن للشخصيات المذكورة، منذ تاريخ 1 فبراير 2016.

كما نقلت "القبس" عن مصادر مطلعة أن "نزاهة" تلقت "49 بلاغا ورصدا، ضد وزارة الصحة منذ 2016، وحتى شهر أكتوبر 2020.

المصدر: صحيفة "القبس"

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