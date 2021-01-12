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الملك الأردني يوجه الحكومة إلى فتح المدارس والقطاعات "بطريقة مدروسة"

أخبار العالم العربي

الملك الأردني يوجه الحكومة إلى فتح المدارس والقطاعات
Reuters
الملك الأردني عبد الله الثاني
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وجه الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى فتح المدارس والقطاعات "بطريقة مدروسة، تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني".

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الأردن.. وصول 3800 طن كدفعة أولى من لقاح كورونا
الأردن.. وصول 3800 طن كدفعة أولى من لقاح كورونا

وكانت وزارة التربية والتعليم في الأردن، أعلنت في أكتوبر الماضي، عن تعليق دوام طلبة المدارس حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا في الأردن.

وأعلنت الأردن قبل يومين عن وصول أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد، كأول شحنة لقاحات مضادة للفيروس تصل المملكة بعد إجازة استخدامه عالميا.

المصدر: "المملكة" + الديوان الملكي الهاشمي

 

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