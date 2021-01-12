الملك الأردني يوجه الحكومة إلى فتح المدارس والقطاعات "بطريقة مدروسة"

وجه الملك الأردني عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى فتح المدارس والقطاعات "بطريقة مدروسة، تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني".

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وكانت وزارة التربية والتعليم في الأردن، أعلنت في أكتوبر الماضي، عن تعليق دوام طلبة المدارس حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا في الأردن.

جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه الحكومة إلى فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة، تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني #الأردن — RHC (@RHCJO) January 12, 2021

وأعلنت الأردن قبل يومين عن وصول أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد، كأول شحنة لقاحات مضادة للفيروس تصل المملكة بعد إجازة استخدامه عالميا.

المصدر: "المملكة" + الديوان الملكي الهاشمي