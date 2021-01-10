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الأردن.. وصول 3800 طن كدفعة أولى من لقاح كورونا

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الأردن.. وصول 3800 طن كدفعة أولى من لقاح كورونا
Reuters TINGSHU WANG
عبوة للقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا
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أعلنت الأردن عن وصول أول دفعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد، كأول شحنة لقاحات مضادة للفيروس تصل المملكة بعد إجازة استخدامه عالميا.

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ونقل موقع "خبرني" عن مصدر في مطار الملكية علياء الدولي قوله إن طائرة بوزن حمولة بلغ 3800 طن من لقاح كورونا أفرغت حمولتها في المطار تمهيدا لتسليمها للجهات المختصة.

ووصلت الى مطار الملكة علياء الدولي، مساء السبت، أول دفعة من مطعوم "سينوفارم" الصيني الإماراتي المضاد لفيروس كورونا الى الاردن وتعد اول شحنة لقاحات مضادة للفيروس تصل المملكة بعد اجازة استخدامه عالميا.

وقال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، في وقت سابق، إن كمية جيدة من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا ستصل إلى الأردن ليلة السبت، في حين لفت إلى أن لقاح شركة "فايزر" المضاد لهذا الفيروس، سيصل البلاد ليلة الاثنين.

كما أكد عبيدات أن برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن برنامج التطعيم "يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا للفيروس، والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية".

المصدر: "خبرني" + "بترا"

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