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قطر.. إحالة 92 شخصا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمامة

أخبار العالم العربي

قطر.. إحالة 92 شخصا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمامة
Reuters
منظر عام لملعب أطفال فارغ بعد تفشي فيروس كورونا في الدوحة
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أحالت الجهات المختصة في قطر 92 شخصا للنيابة العامة لعدم تقيدهم بارتداء الكمامة في الأماكن التي تتطلب ذلك، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء القطري، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشدت الجهات المختصة في قطر، الجميع بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

المصدر: "قنا" + "العرب" القطرية

 

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