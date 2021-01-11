اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين روسيا ومصر في عام 2018، حيز التنفيذ اعتبارا من 10 يناير الجاري.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن "الوثيقة تنص على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في المجالات السياسي والتجاري الاقتصادي والثقافي وغيرها من المجالات، وتحدد آليات تعميق التنسيق بين موسكو والقاهرة على مختلف المستويات".

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وشددت الخارجية على أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ أصبح "حدثا مهما في طريق تطوير علاقات الصداقة الروسية – المصرية التقليدية".

يذكر أن الاتفاقية تم توقيعها في مدينة سوتشي الروسية يوم 17 أكتوبر 2018 خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT