السفارة الروسية ترحب بالمصادقة على اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر

رحبت السفارة الروسية في القاهرة بمصادقة مجلس النواب المصري على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر.

وقالت السفارة الروسية تعقيبا على مصادقة مجلس النواب المصري على الاتفاقية: "نعتبر ذلك خطوة مهمة في طريق تطوير علاقات الصداقة بين روسيا ومصر، والتي تقوم على تقاليد عميقة من الصداقة والتعاطف بين شعبينا وسعينا المشترك لزيادة حجم التعاون".

وصادق مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء على الاتفاقية المذكورة التي وقع عليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي في مدينة سوتشي الروسية يوم 17 أكتوبر عام 2018.

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وسبق لمجلس الدوما الروسي أن صادق على الاتفاقية في 23 يوليو من العام الماضي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل زيارات الرئيسين مرة واحدة في السنة على الأقل ومشاورات منتظمة بين وزيري الخارجية، إضافة إلى المشاورات بصيغة "2+2" لوزراء الدفاع والخارجية للبلدين بهدف تبادل الآراء حول الأوضاع العسكرية والسياسية الدولية ومسائل الأمن القومي لروسيا ومصر.

المصدر: نوفوستي