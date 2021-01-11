مصر: إطلاق المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية مسؤولية الرباعية الدولية

أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، عن تمسك بلاده بموقفها الداعي إلى تسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين.

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وخلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب لقاء جمعه في القاهرة، مع نظرائه الأردني، أيمن الصفدي، والفرنسي، جان إيف لودريان، والألماني، هايكو ماس، أكد شكري أن مصر تؤمن بوجوب أن تتم إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، "دون إخلال بأمن دولة إسرائيل"، موضحا أن "وجود دولة فلسطينية مستقلة متصلة إلى جانب دولة إسرائيل آمنة هو الضمانة الرئيسية في تحقيق الاستقرار في منطقتنا".

وتابع رئيس الدبلوماسية المصرية قائلا إن بلاده "ترحب تماما بأي جهد يهدف بإيجاد حل عادل لهذه القضية"، مضيفا: "لذا نحن ندرك المسؤولية المهمة الواقعة على عاتق الرباعية الدولية من أجل إطلاق المفاوضات".

وذكر الوزير أن مصر تدرك أيضا "الدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد حل لهذه القضية"، مؤكدا تطلع القاهرة إلى "العمل مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين وكافة المحافل الدولية والإقليمية من أجل إحراز تقدم يتجاوز سنوات الجمود الذي عانى منها مسار عملية السلام. ونحن منفتحون على جميع الجهود والأفكار المطروحة شريطة أن تكون متسقة مع مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".

المصدر: RT