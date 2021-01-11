السعودية تسجل ارتفاعا في مؤشر الإصابات بكورونا لـ3 أيام متتالية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ما يمثل ارتفاعا ملموسا لهذا المؤشر مقارنة مع الأيام الـ3 السابقة.

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وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 140، لتصل بذلك إلى مستوى 363949 حالة، بينها 1948 نشطة و312 حرجة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا كبيرا، لكنه ارتفع خلال الأيام الـ3 الماضية، حيث بلغ يوم 8 يناير 97 حالة، وفي 9 يناير 110، وفي 10 يناير 117، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6295 متوفيا.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية استقرارا نسبيا، حيث بلغ يوم 8 يناير 4 حالات، وفي 9 يناير كذلك 4، بينما تم في 10 يناير تسجيل 5 متوفين.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 355706 أشخاص، بعد تسجيل 158 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT