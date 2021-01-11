مسؤول عراقي يبلغ سفير واشنطن رفض العقوبات الأمريكية على رئيس الحشد الشعبي

أبلغ مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولير رفضه العقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي خلال استقباله تولير، أن "الجانبين بحثا آخر المستجدات السياسية والأمنية، في العراق والمنطقة، وتعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن، بما يخدم مصلحة البلدين".

وأضاف، أن "الأعرجي أكد رفضه لقرار الخزانة الأمريكية بحق الفياض".

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ونقل البيان عن مستشار الأمن القومي العراقي قوله، إن "العراق يسعى لحل الأزمات وتفكيكها، ونريد أن يكون نقطة التقاء كونه يستطيع أن يلعب هذا الدور، وعلى الجميع أن يدركوا بأن مصلحة العراق هي العليا".

ووفقا للبيان، أكد الأعرجي موقفه بشأن قرار الخزانة الأمريكية الخاص بالفياض، بأنه يجب على الخزانة الأمريكية تصحيح خطئها بحق شخصية حكومية، ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات.

وشهد اللقاء بحث اتفاق سنجار وملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا، واستمرار التعاون في ملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية، ضمن الجهد الدولي المشترك للقضاء على الإرهاب.

المصدر: RT