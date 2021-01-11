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بالفيديو.. في حدث نادر وغير مسبوق الثلوج تتساقط على منطقة في السعودية

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. في حدث نادر وغير مسبوق الثلوج تتساقط على منطقة في السعودية
Reuters
الرياض، أرشيف
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تساقطت، صباح اليوم الاثنين، زخات من الثلج على مركز بللسمر، الواقع على مسافة 110 كيلومترات إلى الشمال من مدينة أبها في المملكة السعودية، وذلك في حدث نادر وغير مسبوق.

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ولا تزال بللسمر وأجزاء واسعة من منطقة عسير، تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، التي يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، قاربت الصفر المئوي، مما أدى إلى تساقط الثلوج.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من تساقط أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

وتشمل هذه الحالة مدينة أبها ومحافظات الحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى  مساء اليوم.

المصدر: سبق

 

 

 

 

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