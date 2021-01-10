الحوثيون يتهمون التحالف العربي بارتكاب "تصعيد خطير" يهدد اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية يوم الأحد، التحالف العربي بقيادة السعودية، بأنه يهدد اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، عبر تنفيذه غارات جوية على مناطق تحت سيطرة الجماعة.

وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" أن التحالف "شن 4 غارات عبر طيران تجسسي على مديريتي الفازة والتُحيتا (جنوبي الحديدة)"​​​.

وأوضحت "المسيرة" أن "الغارات الجوية تأتي ضمن 204 خروقات نفذها التحالف والقوات اليمنية المشتركة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 24 خرقا بقصف مدفعي، و161 بأعيرة نارية مختلفة، إضافة إلى استحداث تحصينات قتالية في منطقتي الجاح والجبلية جنوبي الحديدة".

من الجهة المقابلة، أعلنت "ألوية العمالقة" العاملة ضمن قوام القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية بالحديدة، "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين خلال اشتباكات دارت لساعات بين الجانبين في مفرق سقم جنوب مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة".

وقال المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" إن "الحوثيين استهدفوا بأسلحة رشاشة ومتوسطة، حي بني عفيف ومنطقة الجبلية في مديرية التُحيتا جنوبي الحديدة، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع لدى الأهالي".

ويأتي التصعيد الميداني بعد أسبوع من إعراب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الأحد الماضي، عن "قلقها إزاء سقوط ضحايا مدنيين وازدياد خروقات وقف إطلاق النار في المحافظة"، مؤكدة أنها "تراقب الوضع عن كثب وتنخرط في استجابة متعددة الأطراف لمنع أي تصعيد إضافي للعنف في الحديدة".

المصدر: وكالات