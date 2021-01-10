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تجدد الاحتجاجات جنوبي العراق وصِدامات مع القوات الأمنية (فيديو)

أخبار العالم العربي

تجدد الاحتجاجات جنوبي العراق وصِدامات مع القوات الأمنية (فيديو)
ساحة الحبوبي مركز الاحتجاجات في ذي قار
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بتجدد الاحتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد بعد أقل من شهر على رفع خيام المعتصمين من ساحة الحبوبي مركز الاحتجاجات في المحافظة.

ونقل مراسلنا عن نشطاء تحدثوا لـRT، أن "الاحتجاجات تجددت صباح اليوم بعدما قطع محتجون بعض الطرق بالإطارات وأحرقوها احتجاجاً على عمليات الاعتقال التي طالت نشطاء في الأيام الأخيرة".

وأضافوا، أن "عمليات كر وفر حدثت بين المحتجين والقوات الأمنية واستخدم الرصاص الحي أيضاً".

وأشاروا إلى "وجود معلومات بشأن مقتل أحد عناصر قوات مكافحة الشغب بنيران عنصر أمن آخر عندما كانوا يطلقون الرصاص على المحتجين".

 

المصدر: RT

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