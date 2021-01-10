اندلاع اشتباكات إثر مقتل شخص برصاص الشرطة في شمال السودان

لقي مواطن سوداني مصرعه برصاص شرطي في مشادة اندلعت اليوم الأحد بمدينة عطبرة في شمال السودان، بين الشرطي والمواطن.

وبحسب موقع "الجمهورية"، قال شهود عيان لـ(تاق برس) إن الشرطي أوقف أحد المواطنين في منطقة تقع شرق عطبرة، ورفض المواطن الانصياع له واستل سكينا وأشهرها في وجه الشرطي، ما دفع الأخير لإطلاق الرصاص عليه.

وانتقلت الاشتباكات بين الشرطي والقتيل إلى مواجهات مع المواطنين اعتراضا على مقتل المواطن، حيث وصلوا السوق الكبير ما أدى لاغلاق المحال التجارية بالسوق امام حركة البيع تماما، وأدت الاحتجاجات الى توقف حركة المواصلات وسط المدينة.

وبحسب شهود العيان اعترض المواطنون على مقتل الشرطي للمواطن وأحرقوا سوق الحصايا، ومن ثم امتدت رقعة الاحتجاجات ألى أن وصلت السوق الكبير، وحطم بعض المحتجين المحال التجارية والسيارات.

⚠️ السودانى : شهدت مدينة عطبرة صباح اليوم أحداث عنف دامية أدت لمقتل أحد المواطنين، و ذكرت أن مواطناً كان يشهر سكيناً في وسط السوق مهدداً حياة المواطنين، وأطلقت عليه الشرطة الرصاص الحي وتم تقله للمستشفى التي لفظ بها أنفاسه، وبعد وفاته انطلقت تظاهرات بسوق #عطبرة. pic.twitter.com/YTZwXko2Gr — BLACKBOY سودانى (@blackboy) January 10, 2021

عطبرة تشتعل وتدمير للممتلكات العامة وحالة فوضي بسبب مقتل مواطن على يد شرطي.

اشتعال النيران وتحطيم لمكاتب المباحث والسجل المدني والمرور pic.twitter.com/KLeOH75bcm — Abdelbagi (@abdou01712) January 10, 2021

جانب من خسائر احداث عطبرة pic.twitter.com/8BqS5pNDBm — إبويوســــــــــــــــــــــــف (@mootazu) January 10, 2021

المصدر: aljamhoria.net