"الخطوط السعودية" تعلن استئناف الرحلات إلى قطر اعتبارا من 11 يناير
أعلنت شركة "الخطوط الجوية السعودية"، اليوم السبت، عن استئنافها الرحلات الجوية إلى قطر اعتبارا من 11 يناير الحالي.
وأوضحت الشركة، في بيان نشرتها عبر "تويتر"، أنها ستسير رحلات جوية إلى الدوحة من الرياض وجدة ابتداء من 11 يناير.
سافر مع #الخطوط_السعودية من #جدة و #الرياض إلى #الدوحة ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 11/1/2021— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) January 9, 2021
Fly with #SAUDIA from #Jeddah and #Riyadh to #Doha starting from Monday 11/1/2021
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ويأتي هذا التطور بعد مرور أكثر من 3 سنوات من توتر كبير استمر في منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ4 بـ"دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
وفي طفرة كبيرة لتسوية هذه الأزمة تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل التوتر.
وفي غضون ذلك توصلت السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات المباشرة وإعادة فتح الحدود البحرية والبرية.
المصدر: RT