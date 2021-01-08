 
مباشر

السعودية تعلن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية والسماح للمواطنين بالسفر اعتبارا من 31 مارس

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية والسماح للمواطنين بالسفر اعتبارا من 31 مارس
Reuters STEPHEN KALIN
مطار جدة الدولي.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/piog

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إعادة فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة ورفع تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل مع السماح للمواطنين بالسفر اعتبارا من 31 مارس 2021.

إقرأ المزيد
السعودية تسجل أقل من 100 إصابة جديدة بكورونا وعدد الوفيات يتراجع إلى 4 حالات
السعودية تسجل أقل من 100 إصابة جديدة بكورونا وعدد الوفيات يتراجع إلى 4 حالات

ونقلت وكالة "واس" السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله في بيان، إنه سيتم ابتداء من يوم 31 مارس 2021 "السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها"، و"رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل"، إضافة إلى "فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل".

وذكر المصدر: "يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وأوضح أن هذا القرار تم اتخاذه نظرا لاستمرار جائحة فيروس كورونا المستجد "وما تشهده كثير من دول العالم من موجة ثانية لهذه الجائحة مصحوبة بظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس أسرع في معدلات الانتشار، ولانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الفترة الحالية... وحرصا على الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض".

المصدر: "واس" + وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا