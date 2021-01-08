السعودية تسجل أقل من 100 إصابة جديدة بكورونا وعدد الوفيات يتراجع إلى 4 حالات

سجلت السعودية انخفاضا جديدا لعدد الإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا، حيث رصدت المملكة في إحصائية اليوم الجمعة 97 إصابة، فيما تراجع عدد الوفيات إلى 4 حالات.

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ورصدت وزارة الصحة السعودية 97 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد العام للأصابات المسجلة حتى الآن إلى 363582 إصابة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة تراجعا مستمرا منذ عدة أشهر حيث انخفض هذا العدد أوائل العام الحالي إلى مستوى أدنى من 100 حالة، ليرتفع قليلا بعد ذلك، وسجلت البلاد يوم 5 يناير 104 حالات، وفي 6 يناير 118، وفي 7 يناير 108، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف عام 2020.

وأفادت الوزارة برصد 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، لتصل بذلك حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6282 متوفيا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (97) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (171) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (355,208) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/tur2Tqkpu4 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) January 8, 2021

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية كذلك انخفاضا حيث بلغ يوم 5 يناير 9 حالات، وفي 6 يناير 9 حالات، وفي 7 يناير 6.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 355208 أشخاص، بعد تسجيل 171 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT