 
مباشر

بالفيديو.. قتلى وجرحى بعملية سرقة واختطاف في لبنان

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. قتلى وجرحى بعملية سرقة واختطاف في لبنان
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pigz

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن مسلحين مجهولين أقدموا على خطف أحد المواطنين بهدف السرقة في منطقة الفرزل، إحدى قرى قضاء زحلة في محافظة البقاع، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب المعلومات سقط قتيلان وجريحان اثر اشتباكات وقعت قرب حاجز للجيش اللبناني على طريق زحلة في منطقة الفرزل، بعد أن أقدمت مجموعة من أفراد عصابة سلب بقوة السلاح باستدراج 3 أشخاص من منطقة حمانا إلى زحلة بهدف تصريف سبعة آلاف دولار أمريكي.
وتمكنت العصابة من إقناعهم بالصعود في سيارتهم، وهي من نوع "بيكانتو"، ولدى وصولهم الى الحاجز المشترك تمكن أحد المخطوفين من لف مقود السيارة، كما هو ظاهر في الفيديو، فاصطدمت بسيارتين وبالحاجز الوسطي.

وعندما ترجل المخطوف من السيارة حصل إطلاق نار مع الخاطفين ما ادى الى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وفي السياق، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن "دورية من مديرية المخابرات أحبطت عملية خطف ثلاثة اشخاص في منطقة الفرزل-زحلة وأوقفت اثنين من الخاطفين".

المصدر: "النشرة" + "صوت لبنان" 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا