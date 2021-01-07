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قيادي حوثي يدعو ترامب إلى الرحيل السلمي واحترام القانون

أخبار العالم العربي

قيادي حوثي يدعو ترامب إلى الرحيل السلمي واحترام القانون
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وجه القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدعوه فيها إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم.

وقال الحوثي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ندعو دونالد ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي واحترام القانون والدستور ورغبة الشعب الأمريكي في الحرية واختيار من يحكمه".

وأضاف: "تجربة فرض من يرفضه الشعب من العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، كما هو الحال مع هادي ومرتزقته، أورثت الدمار والقتل والمجاعة.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس ترامب، الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، وتمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واحتلال المنصة التي ستجري فيها مراسم تنصيب الرئيس المنتخب بايدن.

المصدر: وكالات

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