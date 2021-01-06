اليمن.. إصابة مدير شرطة الدرين في عدن بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته

أصيب العقيد محمد قائد عقيب مدير شرطة الدرين في محافظة عدن اليمنية بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت على طريق سيارته.

وقال مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي: "الأجهزة الأمنية في عدن لن تتهاون على الإطلاق مع من تسول لهم أنفسهم بزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة عدن لتحقيق أهداف بائسة تسعى من ورائها إلى اظهار عدن بأنها مدينة غير آمنة، ووضع العقبات والعراقيل أمام الحكومة الجديدة وتنفيذ اتفاق الرياض".

وأضاف: "كل هذه المؤامرات قد فشلت سابقا وستفشل الآن ولن تحقق أهدافها بتعاون أبناء هذه المدينة الباسلة مع رجال الأمن، الذين الحقوا الهزائم بالجماعات الإرهابية في عز قوتها".

المصدر: RT