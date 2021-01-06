روسيا تشيد بنتائج قمة المصالحة الخليجية

أشادت موسكو بالنتائج التي توصلت إليها قمة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة العلا السعودية.

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جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر سلطان المريخي، اليوم الأربعاء بمبادرة من الجانب القطري، حسبما ذكر بيان للخارجية الروسية.

وقال البيان إن الوزير القطري أطلع بوغدانوف على نتائج قمة العلا ومضمون البيان المشترك الصادر عن قطر والسعودية والبحرين والإمارات ومصر حول تطبيع العلاقات.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي أعرب عن "تقييمه العالي للقمة وما توصل إليه من اتفاقات"، مضيفا أنه "منذ بداية الأزمة التي نشأت في يونيو 2017، دعمت موسكو بشكل فعال الجهود المبذولة لتجاوز الخلافات بين قطر من جهة، والدول العربية الأربع المذكورة، من ناحية أخرى، على طريق الحوار البناء القائم على أساس مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض".

المصدر: موقع الخارجية الروسية