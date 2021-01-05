لبنان..إزاحة الستار عن نصب تذكاري لقاسم سليماني في شارع يحمل اسمه

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه أزيح الستار عن تمثال لقائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في شارع يحمل اسمه في العاصمة بيروت، في الذكرى الأولى لاغتياله.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن بلدية الغبيري أزاحت الستار بالتعاون مع جمعية "سياج" عن النصب التذكاري لسليماني، وأطلقت اسمه على الشارع الذي كان يعرف باسم fantasy world، والذي يربط جادة الإمام الخميني (طريق المطار القديم) باوتوستراد حافظ الأسد .

وأعرب رئيس بلدية الغبيري معن الخليل عن شكره لـ"كل من ساهم بإنجاز هذا العمل لاسيما الفنان النحات علي رضا خاقاني".

ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية مقطعا عبر "تويتر" يظهر إزاحة الستار عن النصب.

🎥 رونمایی از تندیس حاج قاسم در بیروت



این مراسم در خیابان شهید حاج قاسم سلیمانی بیروت لبنان برگزار و از تندیس سردار شهید مقاومت در میدان این خیابان پرده‌برداری شد#مرد_میدانpic.twitter.com/rGlNOE8LLa — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 5, 2021

المصدر: "الجديد"