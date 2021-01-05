إيران: مستعدون لترميم إيوان كسرى في بغداد

أشار وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني علي أصغر مونسان إلى تحقيق خبراء الآثار الإيرانيين في انهيار جزء من طاق كسرى الأثري في العاصمة العراقية بغداد.

وقال في تصريح صحفي: "سنتابع الأمر من أجل المشاركة في ترميم هذا المعلم الأثري، كما سبق وأن نوّهت لنظرائي بضرورة الحفاظ على المعالم التراثية التي لا تتلعق بدولة واحدة وإنما تعود إلى التاريخ والبشرية جمعاء".

وأضاف أن "المشاكل التي يمر بها العراق اليوم عرقلت أداءه في حماية الآثار والمعالم التاريخية، ونتطلع إلى توفر الظروف لإيران من أجل المساهمة في عمليات صيانة وترميم طاق كسرى والحؤول دون انهيار هذا البناء التاريخي".

يذكر أن منطقة المدائن تقع على بعد 30 كم جنوبي العاصمة العراقية بغداد، وتحتضن معالم أثرية قيمة تعود إلى حقبة الإمبراطورية الساسانية، بما فيها القصر الساساني المعروف بـ"طاق كسرى".

المصدر: "إرنا" + RT