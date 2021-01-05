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لبنان.. العثور على جثة بريطاني في منطقة برج حمود

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لبنان.. العثور على جثة بريطاني في منطقة برج حمود
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شاب بريطاني في منطقة برج حمود في منطقة المتن، وقد نقلها عناصر من الدفاع المدنى إلى مستشفى بيروت الحكومي.

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وقال موقع "النشرة" إنه بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، نقل عناصر مديرية الدفاع المدني جثة شاب بريطاني، من دون تحديد هويته، ​إلى المستشفى.

من جهتها، قالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر "فيسبوك" إن الشاب البريطاني فارق الحياة لأسباب طبيعية وفقا لإفادة الطبيب الشرعي. 

نقل جثة شاب فارق الحياة لأسباب طبيعية من برج حمود الى المستشفى. نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:٢٠ من...

Posted by ‎المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني‎ on Monday, 4 January 2021

المصدر: النشرة  

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