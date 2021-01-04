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مصر.. ضبط كمية مخدرات غير مسبوقة قادمة من دولة عربية - صور

مال وأعمال

مصر.. ضبط كمية مخدرات غير مسبوقة قادمة من دولة عربية - صور
Reuters Amr Dalsh
مدينة بور سعيد المصرية - أرشيف
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أعلن الأمن المصري ضبط أكثر من 8 أطنان من مخدر الحشيش وأكثر من 8 ملايين قرص كبتاغون مخدرة في حاوية بميناء بورسعيد.

وأشار بيان عن الداخلية المصرية إلى أنه تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء دولة عربية أخرى عبر ميناء غرب بورسعيد بنظام الترانزيت.

مصر.. ضبط كمية مخدرات غير مسبوقة قادمة من دولة عربية - صور

وأضاف: "قام ملاك الحاوية بتقديم مستند شحن يثبت احتواءها على مواد بلاستيكية لإخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة ضمن مشمولها".

وتابع: أسفر التفتيش عن ضبط 8.22 طن حشيش، وأكثر من 8 ملايين قرص كبتاغون مخدر.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 611 مليون جنيه مصري.

مصر.. ضبط كمية مخدرات غير مسبوقة قادمة من دولة عربية - صور
مصر.. ضبط كمية مخدرات غير مسبوقة قادمة من دولة عربية - صور

ناصر حاتم

المصدر: RT

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