الحوثيون يقدمون إحصائياتهم حول حرب اليمن في 2020

أعلنت جماعة "أنصار الله" أن طيران التحالف العربي نفذ أكثر من 8888 غارة على 13 محافظة يمنية خلال العام 2020، قابلتها أكثر من 5613 عملية جوية و974 عملية عسكرية أخرى لقوات الجماعة.

وخلال مؤتمر صحفي في صنعاء حول حصاد العام 2020، قال يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، إن محافظة مأرب تعرضت لأكثر من 3621 غارة، تليها الجوف بأكثر من 1981 غارة، ثم صعدة بأكثر من 726 غارة، وذلك إضافة إلى "اعتداءات وغارات العدوان خروقاته المستمرة في محافظة الحديدة".

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وحسب سريع، فإنه خلال العمليات العسكرية لقوات الحوثيين تم أسر "مئات" من العناصر المعادية، فيما بلغت خسائر "قوات العدوان" أكثر من بين 15366 فردا، منهم 6467 قتيلا وأكثر من 8899 جريحا.

وأضاف المتحدث أن "خسائر العدو المادية قدرت بأكثر من 1090 آلية ومدرعة ودبابة وجرافة"، كما تم إسقاط "67 طائرة حربية واستطلاعية مقاتلة وتجسسية" خلال العام الماضي.

وذكر سريع أن سلاح الجو المسير التابع الحوثيين نفذ 267 عملية هجومية استهدفت، إضافة إلى 20 صاروخا بدرP، و30 صاروخا بدر 1، و12 صاروخا لم يتم الكشف عنها، و7 صواريخ قدس مجنحة، و6 صواريخ ذو الفقار، استهدفت العمق السعودي.

وأضاف أن 180 عملية هجومية جوية، إضافة إلى178 صاروخا باليستيا، استهدفت مواقع ومعسكرات معادية في جبهات الداخل.

وأضاف المتحدث أن "الأجيال الجديدة من المسيرات الهجومية التي لم نكشف عنها بعد تتمتع بقدرة عالية سواء على مستوى السرعة أو إصابة الهدف أو حتى القوة التدميرية".

المصدر: المسيرة