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الكويت.. القبض على المتهمين بقضية قتل شاب من "البدون" والمتهم الرئيسي عسكري

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الكويت.. القبض على المتهمين بقضية قتل شاب من
Reuters Jamal Saidi
رجل يحمل العلم الكويتي
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط الأربعة المتهمين بقضية قتل شاب بواقعة دهس ضمن محافظة مبارك الكبير، مشيرة إلى أن المتهم الرئيسي هو عسكري.

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وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الأمن الجنائي التابع للوزارة استطاع ضبط هؤلاء المتهمين بقتل الشاب".

وقالت إنه تم ضبط أربعة أشخاص متهمين بقتل الشاب في منطقة القصور بمحافظة مبارك الكبير، و"جار التحقيق معهم، لمعرفة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأفادت صحيفة "المجلس" الكويتية الإلكترونية، أمس السبت، بمقتل شاب من "البدون" (غير محددي الجنسية) في الكويت، متأثرا "بأربع طعنات تلقاها داخل ديوانية، ومن ثم دهسه بمركبة عمدا"، حيث فارق الشاب البالغ من العمر 33 عاما الحياة، بعد نقله إلى مستشفى العدان.

المصدر: RT

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