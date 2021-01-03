الكويت.. القبض على المتهمين بقضية قتل شاب من "البدون" والمتهم الرئيسي عسكري

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط الأربعة المتهمين بقضية قتل شاب بواقعة دهس ضمن محافظة مبارك الكبير، مشيرة إلى أن المتهم الرئيسي هو عسكري.

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وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الأمن الجنائي التابع للوزارة استطاع ضبط هؤلاء المتهمين بقتل الشاب".

وقالت إنه تم ضبط أربعة أشخاص متهمين بقتل الشاب في منطقة القصور بمحافظة مبارك الكبير، و"جار التحقيق معهم، لمعرفة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأفادت صحيفة "المجلس" الكويتية الإلكترونية، أمس السبت، بمقتل شاب من "البدون" (غير محددي الجنسية) في الكويت، متأثرا "بأربع طعنات تلقاها داخل ديوانية، ومن ثم دهسه بمركبة عمدا"، حيث فارق الشاب البالغ من العمر 33 عاما الحياة، بعد نقله إلى مستشفى العدان.

مقتل شاب من فئة #البدون يبلغ من العمر 33عاماً متأثرا بـ 4 طعنات تلقاها داخل ديوانية ثم دهسه بمركبة عمداً حيث نقل الى مستشفى العدان قبل ان يفارق الحياة.

▪️إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/qJIQFdHXIy — المجلس (@Almajlliss) January 2, 2021

المصدر: RT