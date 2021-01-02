حادث سير مروع في الأردن يودي بحياة 6 أشخاص (صورة)
Reuters Eduardo Munoz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pheq
لقي 6 أشخاص مصرعهم اليوم السبت بحادث سير وقع بمنطقة الرويشد في محافظة المفرق الأردنية.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث اصطدام شاحنة ومركبة في منطقة الرويشد، ونتج عنه مصرع 6 أشخاص.
#عاجل .. ارتفاع وفيات حادث المفرق .. تفاصيلhttps://t.co/D78HNpkRpd#السوسنةpic.twitter.com/NPsCTGNkgy— Assawsana News (@assawsanaNews) January 2, 2021
وبين أنه تم إخلاء الوفيات إلى مستشفى الرويشد الحكومي.
المصدر: "عمون"