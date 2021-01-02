3 قتلى بعراك عائلي في القدس (فيديو)

قتل 3 أشخاص متأثرين بجروحهم وأصيب 5 آخرون إثر عراك عائلي تخلله إطلاق نار في قرية كفر عقب بمنطقة القدس، بعد ظهر اليوم السبت.

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وأفاد موقع "عرب 48" بأن القتلى هم عدنان وليد الرجبي وكل من الشقيقين هيثم وعصام موسى الرجبي.

ولفت الموقع إلى أن شجارا نشب بين أقارب في كفر عقب، أعقبه تبادل لإطلاق النار وإضرام النار في سيارات ومحلات تجارية بالمكان، ما أسفر عن مقتل 3 شبان ووقوع عدة إصابات بينها خطيرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ازريقات، إن "الشجار وقع بين أبناء عمومة من البلدة، وأسفر عن وقوع قتلى وإصابة عدد من الأشخاص".

وأكد ازريقات أن "قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية توجهت إلى بلدة كفر عقب لفض الشجار وحفظ الأمن، وجرى اعتقال مشتبهين بالضلوع في الشجار".

المصدر: عرب 48+ مكان