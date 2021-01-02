أمواج البحر تلقي7 جثث على شاطئ بمستغانم الجزائرية

قالت مصالح الحماية المدنية الجزائرية إنها انتشلت، صباح اليوم السبت، 7 جثث ألقت بها أمواج البحر على رمال شاطئ "الإخوة الثلاثة" ببلدة "خروبة" في ولاية مستغانم بشمال غرب الجزائر.

وأوضح بيان هيئة الحماية المدنية أن جثث الضحايا، التي تم نقلها إلى المستشفى المحلي في حالة متقدمة من التحلل، تتراوح أعمارها بين 16 عاما و30 عاما، من بينهم 4 نساء وطفلان ورجل، وكانوا جميعهم يرتدون ألبستهم كاملة.

ونقلت صحيفة "النهار" عن مسؤول في الحماية المدنية ترجيحه أن يكون الضحايا من غرقى مراكب الهجرة غير النظامية إلى السواحل الجنوبية لأوروبا.

المصدر: صحيفتا "الخبر" و"النهار" الجزائريتان