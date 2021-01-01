في أول قرار له في العام الجديد.. الكاظمي يشكل لجنة لتطوير أحد أحياء بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي الجمعة أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، شكل لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير حي مدينة الصدر في العاصمة بغداد.

وقالت الأمانة في بيان لها: "انطلاقا من توجه الحكومة العراقية للاهتمام بالواقع الخدمي والسكني للمدن في أنحاء العراق كافة، واستنادا لما جاء بخطة تحسين الواقع المعيشي والسكني للمواطنين، وتأهيل البنى التحتية شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير حي مدينة الصدر من النواحي الخدمية والعمرانية كافة".

وأشارت إلى أن "اللجنة ستأخذ على عاتقها الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية، لتوفير الدعم والإسناد في المجالات التي تحتاجها لإنجاز مهامها".

وأضافت: "منحت اللجنة صلاحية الاستعانة بالشركات والمكاتب الاستشارية ذات الاختصاص، للاستفادة منها في وضع المخططات والتصاميم والرؤى الملائمة للمشروع".

رئيس مجلس الوزراء يشكل لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر انطلاقاً من توجه الحكومة العراقية للاهتمام... Опубликовано ‎الامانة العامة لمجلس الوزراء‎ Пятница, 1 января 2021 г.

المصدر: موقع مجلس الوزراء العراقي