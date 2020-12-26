رغم توتر الأوضاع.. السلطات العراقية: بغداد آمنة

أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، أن العاصمة بغداد آمنة، ولا يوجد أي تهديد لها، فيما أفاد مراسلنا بأن فصائل مسلحة انتشرت في شوارع العاصمة الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن "قيادة العمليات المشتركة، ومن خلال قيادة عمليات بغداد والقطاعات المتجحفلة معها، ومن خلال ما تمثله العاصمة بغداد من وضع أمني مستقر، لديها الإمكانيات والقدرات على إيقاف أي حالة تدهور للوضع الأمني".

وأضاف أن "بغداد تتمتع بأمن من خلال قيادة عمليات بغداد والقطعات المنتشرة من وزارتي الدفاع والداخلية، وهي تعمل بجهد كبير، وأيضاً قطعات الحشد الشعبي والقطعات التابعة إلى الأمن الوطني، وكذلك المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى".

من جهته أفاد مراسل RT في العراق، أن فصائل مسلحة انتشرت في بعض مناطق بغداد الليلة الماضية، وشهدت ساحة التحرير وسط العاصمة صباح اليوم، استعراضاً لبعض فصائل الحشد الشعبي "استذكاراً" لشهداء الحشد.

يذكر أن الأوضاع في العاصمة بغداد توترت الليلة الماضية بعد تهديد حركة "عصائب أهل الحق" لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على خلفية اعتقال أحد قياداتها العسكرية، وعلى إثر ذلك انتشرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في بعض مناطق العاصمة.

المصدر: "واع" + RT