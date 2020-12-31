المغرب.. 1861 إصابة و33 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس تسجيل 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 2143 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 439 ألفا و193 حالة في البلاد.

كما تم تسجيل وفاة 33 شخصا بكوفيد-19 نزولا من 41، مما يرفع عدد الوفيات إلى 7388 حالة.

وطبقا لبيانات الوزارة تم شفاء 2253 حالة إضافية مما يرفع مجموع المتعافين إلى 407 آلاف و504.

وقال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب اليوم إن تحقيق المناعة الجماعية رهن الوصول إلى تطعيم 60 في المئة من السكان على الأقل.

وأضاف أن اللقاحين الصيني والبريطاني اللذين اختارتهما المملكة لمقاومة فيروس كورونا "تعترف بهما الهيئات المدبرة للأدوية في كلا البلدين".

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من اللقاح لتطعيم 25 مليون من السكان.

المصدر: وكالات