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نقل الكاتب المصري وحيد حامد إلى المستشفى إثر أزمة صحية طارئة

أخبار العالم العربي

نقل الكاتب المصري وحيد حامد إلى المستشفى إثر أزمة صحية طارئة
Reuters
القاهرة
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تعرض الكاتب السيناريست المصري الكبير وحيد حامد اليوم الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.

وقال موقع صحيفة "الأهرام" إن الكاتب السيناريست وحيد حامد تعرض عصر اليوم لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة المهندسين، ليوضع تحت الملاحظة المستمرة في غرفة العناية المركزة.

وأشارت إلى أن الكاتب الكبير يعاني منذ فترة مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت في وقت سابق بأن وحيد حامد أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، حيث يعاني من مشاكل في القلب والرئة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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