أبرز 6 وفيات من المسؤولين والقادة العرب عام 2020

شهد العام 2020 رحيل عدد من كبار السياسيين في العالم العربي.

1) قابوس بن سعيد

Reuters Andrew Caballero-Reynolds

فارق السلطان قابوس بن سعيد الذي كان يقود عمان منذ عام 1970 وأجرى خلال فترة حكمه إصلاحات جذرية في بلده، الحياة في العاشر من يناير الماضي في سن 79 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

2) حسني مبارك

Reuters Amr Abdallah Dalsh

توفي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في 25 فبراير عن عمر ناهز 92 عاما بسبب مضاعفات مرضية إثر عملية جراحية أجريت له منذ أكثر من أسبوعين، وتم تشييعه في جنازة عسكرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

3) صباح الأحمد الجابر الصباح

Reuters Mohammad Hamed

فارق أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما) الحياة في 29 سبتمبر الماضي في مستشفى بولاية مينيسوتا الأمريكية نقل إليه للعلاج في يوليو.

4) صائب عريقات

Reuters Mohamad Torokman

رحل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في العاشر من نوفمبر ضحية فيروس كورونا المستجد، في مركز هداسا الطبي الإسرائيلي عن عمر ناهز 66 عاما.

5) خليفة بن سلمان آل خليفة

Reuters Hamad I Mohammed

توفى رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو صاحب أطول ولاية لرئاسة حكومة في العالم، في 11 نوفمبر عن عمر ناهز 85 عاما في نفس المستشفى الأمريكي الذي نقل إليه أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

5) وليد المعلم

Reuters Amr Dalsh

في 16 نوفمبر نعت الحكومة السورية وزير خارجيتها وليد المعلم الذي فارق الحياة فجأة فجر ذلك اليوم في سن 79 عاما.

6) الصادق المهدي

Reuters Mohamed Nureldin Abdallah

توفي رئيس الوزراء السوداني الأسبق ورئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، الذي كان يعد من أبرز الزعماء السياسيين في بلده، في 26 نوفمبر بمستشفى إماراتي، قبل شهر من يوم ميلاده الـ85، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: RT