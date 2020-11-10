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وفاة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمضاعفات كورونا

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وفاة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمضاعفات كورونا
Reuters Mohamad Torokman
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات
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توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا.

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مراسلة RT: إدارة مستشفى هداسا طلبت من عائلة صائب عريقات الحضور لرؤيته
مراسلة RT: إدارة مستشفى هداسا طلبت من عائلة صائب عريقات الحضور لرؤيته

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، صائب عريقات، عبر صور نشرتها له.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، قد نقل إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.

وفاة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمضاعفات كورونا

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن عريقات، بحاجة إلى رعاية عاجلة لأنه يعيش برئة مزروعة منذ 2017.

المصدر: RT+ وكالات

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