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الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس الوزراء

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الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس الوزراء
emaratalyoum
رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
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أعلن الديوان الملكي البحريني عن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

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وأكد الديوان الملكي وفاة رئيس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وأعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحداد الرسمي لمدة أسبوع على وفاة خليفة، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الخميس.

المصدر: "أنباء البحرين"

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