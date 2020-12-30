إجمالي عدد الوفيات بكورونا في سوريا يتجاوز 700 حالة

ارتفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في سوريا إلى 704 حالات بعد الإعلان عن تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس يوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 11344 حالة، بعد تسجيل 101 إصابة جديدة، بينما تم تسجيل 48 حالة شفاء وهو ما يرفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 5296 حالة.

وتركزت معظم الإصابات الجديدة في اللاذقية بواقع 21 إصابة، تلتها حمص بـ 20 إصابة، ثم 15 في دمشق.

بينما توزعت حالات الوفيات على: السويداء بواقع 4 وفيات، ثم دمشق بحالتي وفاة، وكل من اللاذقية وطرطوس بحالة وفاة واحدة.

المصدر: RT