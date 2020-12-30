لبنان.. توقيف شخص ينتمي إلى "داعش" كان يخطط لتنفيذ عمل أمني

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الأربعاء، عن توقيف شخص ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي كان يرصد أحد المراكز العسكرية في بيروت ويخطط لتنفيذ عمل أمني.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي في بيان، أنه "نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية شخص ينتمي الى تنظيم داعش الإرهابي، ويدعى م. ك. وهو سوري الجنسية ومن مواليد عام 2000 وبتاريخ 28-12-2020، قامت قوة خاصة من الشعبة بتوقيفه وضبطت بحوزته جهازين خلويين".

وقالت إنه "خلال التحقيق معه اعترف أنه خلال سيطرة تنظيم داعش كان يقيم في منطقة ريف دير الزور، وانخرط في صفوف التنظيم الإرهابي، وتابع معه دورتين شرعيتين. وفي آخر عام 2017 وبعد تضييق الخناق على التنظيم ومحاصرة مناطقه، غادر سوريا ودخل خلسة الى لبنان من جهة المصنع".

وأكد الموقوف أنه خلال فترة وجوده في لبنان كان يتابع إصدارات وأخبار تنظيم "داعش" ومن ثم نشرها في مجتمعه ومنذ قرابة شهرين تواصل مع شخصين من كوادر "داعش" في سوريا وأبلغ أحدهما عن نيته تنفيذ عمل أمني في لبنان لصالح التنظيم. ولهذه الغاية طلب تأمين حزام ناسف وقنابل وأسلحة حربية، إلا أن توقيفه حال دون حصوله عليها.

وقال إنه "رصد أحد المراكز العسكرية بين محلتي فرن الشباك وعين الرمانة، فهو يعرف المنطقة بشكل جيد كونه مقيما فيها، كما قام برصد عدد من الحانات والمقاهي في شارع بدارو".

المصدر: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان