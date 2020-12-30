مقتل موظف من "الصليب الأحمر" في هجوم مطار عدن وفقد اثنين

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن على "تويتر" إن أحد موظفيها لقي حتفه اليوم الأربعاء في الهجوم على مطار عدن.

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وأضافت أنه لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، كما أصيب ثلاثة.

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

نشعر بحزن عميق لمقتل أحد زملائنا في انفجار مطار #عدن.



ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين وأصيب ثلاثة. كان موظفونا يمرون عبر المطار مع مدنيين آخرين.



هذا يوم مأساوي لنا ولشعب #اليمن.



نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لمن أصيب. — ICRC Yemen (@ICRC_ye) December 30, 2020

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

كما حذر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، من أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على جماعة الحوثيين في الهجوم.

المصدر: "رويترز" + RT