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مقتل موظف من "الصليب الأحمر" في هجوم مطار عدن وفقد اثنين

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مقتل موظف من
Reuters RR
تفجيرات مطار عدن
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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن على "تويتر" إن أحد موظفيها لقي حتفه اليوم الأربعاء في الهجوم على مطار عدن.

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وأضافت أنه لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، كما أصيب ثلاثة.

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

كما حذر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، من أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على جماعة الحوثيين في الهجوم.

المصدر: "رويترز" + RT

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