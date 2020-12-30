السعودية: تفجيرات مطار عدن نفذتها "قوى الشر" وليست موجهة ضد الحكومة وحدها

دانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، "بأشد وأقسى العبارات"، تفجيرات مطار عدن باليمن، قائلة إنه "عمل إرهابي جبان".

وجاء في بيان الخارجية أن "هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجها ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل يستهدف الشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه".

وأضاف البيان أن "السعودية تؤكد تضامنها مع اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، وكلها ثقة بأن حادثة اليوم لن تزيدهم إلا إصرارا وثباتا في تحقيق طموحاتهم واستعادة شرعيتهم".

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

#بيان | تدين حكومة المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن pic.twitter.com/EgLM1qdjFc — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 30, 2020

المصدر: RT