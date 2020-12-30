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"رويترز" عن شهود: دوي انفجار قرب القصر الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد هجوم على مطار عدن

أخبار العالم العربي

Reuters RR
تفجيرات مطار عدن
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نقلت وكالة "رويترز" عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.

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ولم يتضح سبب الانفجار، كما لم ترد تقارير عن إصابات.

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي خلف، حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

المصدر: "رويترز" + RT

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