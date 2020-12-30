لبنان يسجل عددا قياسيا بإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 13 حالة وفاة و2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات الوباء أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 177996، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 1443، أما حالات الشفاء فيبلغ عددها 126460.

وقالت إنه تم تسجيل 2856 حالة إصابة محلية و22 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أفادت بوجود 1129 حالة استشفاء من بينها 451 حالة في العناية المركزة و141 حالة تحتاج إلى تنفس اصطناعي.

وكان لبنان سجل يوم أمس، 2298 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بكورونا.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية