الصحة اللبنانية: لبنان يحجز نحو مليوني جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن يوم الاثنين إن بلاده حجزت نحو مليوني جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا، بما يكفي لتطعيم 20 في المئة من اللبنانيين المقيمين في البلد.

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وكان الوزير، قال لـ"رويترز" قبل نحو أسبوعين إن لبنان يقترب من توقيع اتفاق للحصول على اللقاح، وإن أول دفعة سوف تصل بعد ثمانية أسابيع.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق من يوم الاثنين أن "لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا استحوذ على موافقة اللجنة العلمية في الوزارة، مشيرة إلى أن لبنان سيحصل على اللقاح في منتصف فبراير المقبل.

وتتعرض المستشفيات اللبنانية لضغط مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، ويحذر الأطباء من أن وحدات العناية الفائقة تمتلئ بسرعة.

كما تضرر النظام الصحي بسبب الأزمة المالية في البلاد، والتي أدت إلى نقص الإمدادات.

وقال وزير الصحة إن لبنان رصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تنتشر بسرعة في بريطانيا، على متن رحلة وصلت من لندن.

المصدر: "رويترز"